AfD-Fraktionschef Gauland lehnt es ab, sich von Reaktionen aus der eigenen Partei auf den Anschlag von Halle mit zwei Toten zu distanzieren.

Solange ein Mitglied der Bundesregierung sagen könne, die AfD sei der politische Arm des Rechtsextremismus, entschuldige er sich für nichts, sagte Gauland im Bundestag. Zuvor hatte ihn Bundesinnenminister Seehofer aufgefordert, sich von Äußerungen des Rechtsausschuss-Vorsitzenden Brandner zu distanzieren. Dieser hatte auf Twitter eine Nachricht weiterverbreitet, in der die Frage gestellt wurde: "Warum lungern Politiker mit Kerzen in Moscheen und Synagogen rum?"



Am Vormittag hatte das Parlament über die politischen Konsequenzen aus dem rechtsextremistischen Anschlag in Halle debattiert. Innenminister Seehofer sagte, jüdisches Leben in Deutschland müsse besser geschützt werden. Er räumte ein, dass Antisemitismus in Teilen der deutschen Gesellschaft verankert ist. - Zum Auftakt ihrer Sitzung hatten die Abgeordneten der beiden Opfer von Halle gedacht.