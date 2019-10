Gut eine Woche nach dem rechtsextremen Anschlag in Halle an der Saale hat der Bundestag ein Zeichen gesetzt. Die Abgeordneten erhoben sich zu Beginn ihrer Sitzung, um der Opfer zu gedenken. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble forderte Konsequenzen aus dem antisemitischen Anschlag auf eine Synagoge.

Es gelte, Versäumnisse im Kampf gegen Antisemitismus und Rechtsextremismus aufzuarbeiten. Der CDU-Politiker kritisierte scharf, dass auf diese von Judenhass getriebene Tat im Internet weiter mit der Abgrenzung und Ausgrenzung von Menschen reagiert werde. Jeder müsse in Deutschland die grundlegende Sicherheit haben, frei und selbstbestimmt zu leben, "egal welcher Religion, welcher Herkunft oder welchen Geschlechts".



Am 9. Oktober hatte ein schwer bewaffneter Mann in Halle versucht, in die dortige Synagoge einzudringen. Nachdem er damit gescheitert war, erschoss der Täter zwei Menschen und verletzte auf seiner Flucht zwei weitere schwer. Nach seiner Festnahme legte der 27-jährige Deutsche ein Geständnis ab und gab an, aus antisemitischen und rechtsextremistischen Motiven heraus gehandelt zu haben.



Der Bundestag debattierte im Anschluss über die Folgen der Tat. Mehrere Redner warfen der AfD vor, sich nicht ausreichend von dem Anschlag und den antisemitischen Motiven distanziert zu haben.