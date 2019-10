Tausende Menschen haben in Berlin gegen Antisemitismus und Rassismus protestiert.

Nach einer Kundgebung am Bebelplatz und einer Schweigeminute für die Opfer des Anschlages von Halle endete der Protestzug vor der Neuen Synagoge in Berlin-Mitte. Die Polizei schätzt die Zahl der Teilnehmenden auf 8.000, die Initiative "Unteilbar" als Veranstalterin spricht von 16.000.



An der Demonstration nahm auch der evangelische Berliner Bischof Dröge teil. Er sagte, der mutmaßliche Täter von Halle sei eindeutig von rechtsextremen Verschwörungsphantasien motiviert gewesen, die bis in die Funktionärsebene der AfD hinein verbreitet würden.



Der Pianist Igor Levit, der zum Abschluss der Kundgebung ein Konzert hab, erklärte: "Wenn wir nicht eine Gesellschaft des Miteinanders sind, dann sind wir gar keine Gesellschaft".