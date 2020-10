Nach dem mutmaßlich islamistischen Anschlag in Nizza hat die französische Regierung ihre Bürger weltweit vor Gewaltakten gewarnt.

Der Schritt vom virtuellen Hass zur echten Gewalt sei klein, sagte Außenminister Le Drian nach einer Sitzung des Sicherheitskabinetts in Paris. Deshalb habe man die diplomatischen Vertretungen im Ausland angewiesen, die Sicherheitsvorkehrungen zu verstärken. Im Zusammenhang mit dem gestrigen Anschlag mit drei Toten wurde in Frankreich ein Verdächtiger festgenommen. Er soll vor dem Messerangriff mit dem mutmaßlichen Täter in Kontakt gestanden haben.



In mehreren muslimischen Ländern gingen heute erneut zehntausende Menschen gegen den französischen Präsidenten Macron auf die Straßen. Macron hatte nach der Ermordung des Geschichtslehrers Samuel Paty die Meinungsfreiheit und die Veröffentlichung von religionskritischen Karikaturen verteidigt.

