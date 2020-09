Nach dem Brand in Moria

Im Streit um die Aufnahme von Migranten aus Moria erhöhen die SPD und die Grünen den Druck auf die Bundesregierung.

Die SPD forderte von der Union für heute eine Zusage, mehrere tausend Menschen von Lesbos nach Deutschland zu bringen. Parteichefin Esken sprach von einer hohen vierstelligen Zahl. Der Grünen-Europaabgeordnete Bütikofer sagte im Deutschlandfunk, man sollte so viele Menschen aus Moria holen, wie die Städte und Gemeinden aufzunehmen bereit seien. Mit Blick auf die Forderung nach einer europäischen Lösung meinte Bütikofer, man könne doch nicht das offenkundig Notwendige verweigern, nur weil man die Generallösung noch nicht gefunden habe.



Die Bundesregierung hat sich bislang bereit erklärt, bis zu 150 unbegleitete Minderjährige aus Moria aufzunehmen. Seit dem Brand in dem Lager am vergangenen Dienstag sind 12.000 Menschen obdachlos. Die griechische Regierung ist dabei, neue Unterkünfte auf Lesbos fertigzustellen. Die Migranten wollen die Insel aber lieber verlassen.

