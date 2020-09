Nach dem Brand in Moria

Hilfsorganisationen und Kirchen appellieren an Bundesinnenminister Seehofer, die rasche Aufnahme von Flüchtlingen aus dem zerstörten Lager Moria zu ermöglichen.

Pro Asyl kritisierte es als "Ablenkungsmanöver", dass Seehofer eine Aufnahme an eine vorhergehende europäische Einigung knüpft. Wer so argumentiere, suche ein Alibi für das Nichthandeln. Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Bedford-Strohm, sagte der "Passauer Neuen Presse", eine europäische Übereinkunft wäre wünschenswert. Wenn das nicht möglich sei, müsse Deutschland mit anderen bereitwilligen Ländern vorangehen.



Mehrere Bundesländer und Kommunen haben angeboten, Flüchtlinge aus Moria aufzunehmen. Die Entscheidungshoheit liegt aber beim Bund. Laut Innenministerium muss die Aufnahme "zumindest im Einvernehmen" mit der Bundesregierung erfolgen. Das sei seit Jahrzehnten die Rechtslage - und daran wolle Seehofer auch nichts ändern.

