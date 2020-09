Nach dem Brand im Flüchtlingslager Moria stellt sich die Frage: Wer nimmt die Menschen auf, die dort zum Teil seit Jahren lebten? Hilfsorganisationen sehen die EU in der Verantwortung, Deutschland hat bereits Hilfe angekündigt.

Von der Organisation "medico international" hieß es, die EU entziehe sich seit vielen Jahren der Verantwortung für die Menschen an ihren Außengrenzen. Nicht nur Moria, auch die anderen Lager auf den griechischen Inseln müssten evakuiert werden. Man könne "Menschen nicht Jahre lang im Dreck leben lassen, ihnen Rechte vorenthalten, sie schließlich ungeschützt einer Pandemie aussetzen und dann überrascht sein, wenn sie gegen ihre Lebensbedingungen aufbegehren".



Pro Asyl erklärte: "Über Jahre hinweg wurden Geflüchtete in #Moria festgehalten & zermürbt." Die EU habe zugeschaut, und die politisch Verantwortlichen in Deutschland "salbaderten" von irgendwelchen europäischen Lösungen, die dann doch nie kämen, während Ländern und Kommunen die freiwillige Aufnahme untersagt werde.



Die EU will zunächst 400 Kinder auf das griechische Festland bringen. Sie habe die Finanzierung der sofortigen Verlegung und Unterbringung der unbegleiteten Minderjährigen genehmigt, teilte EU-Innenkommissarin Johansson mit. Die norwegische Regierung beschloss, 50 Personen aus dem Lager nach Norwegen zu holen, vorzugsweise Familien mit Kindern.

Maas: Griechenland unterstützen

Bundesaußenminister Maas schrieb bei Twitter, man müsse schnellstens klären, wie man Griechenland unterstützen könne. Dazu gehöre auch die Verteilung von Geflüchteten unter den aufnahmewilligen Ländern in der EU, betonte der SPD-Politiker.



Die Grünen-Politikerin Baerbock sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, Europa könne nicht mehr wegsehen. Die griechischen Lager müssten evakuiert und die Menschen in Sicherheit gebracht werden. Die Vorsitzende des Menschenrechtsausschusses im Bundestag, die FDP-Politikerin Jensen, betonte, Bundesinnenminister Seehofer dürfe die Aufnahme weiterer Geflüchteter nicht länger pauschal ausschließen. Nun sei Nothilfe gefragt, auch wenn die von ihm angestrebte EU-Lösung weiter auf sich warten lasse.

Bartsch für EU-Sondergipfel

Der Vorsitzende der Linksfraktion, Bartsch, forderte einen EU-Sondergipfel zur Lösung der humanitären Katastrophe in Moria. Der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Middelberg, sagte der Deutschen Presse-Agentur, die Entwicklung auf Lesbos mache deutlich, wie dringend eine europäische Antwort auf die Flüchtlingsentwicklung sei. Alleingänge Deutschlands wären aber nicht hilfreich. Dadurch könne der Eindruck enstehen, dass man die Flüchtlinge allein aufnehmen werde, so der CDU-Politiker.

