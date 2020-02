Die EU will in den Gesprächen über ein Handelsabkommen mit Großbritannien notfalls auch ein Scheitern in Kauf nehmen, sollten zentrale Forderungen nicht erfüllt werden.

Chefunterhändler Barnier sagte in Brüssel, man werde nicht um jeden Preis unterschreiben. So seien mit einem Handelsabkommen etwa Vereinbarungen über Fischerei und faire Wettbewerbsbedingungen verbunden. Barnier betonte, er erwarte "sehr schwierige Gespräche". Zuvor hatten London und Brüssel jeweils Mandate für Verhandlungen über die künftigen Beziehungen nach dem Brexit verabschiedet. Demnach legt Großritannien den Fokus auf eine wirtschaftliche und politische Unabhängigkeit. Die Europäische Union bot dem Land ihrerseits ein Freihandelsabkommen ohne Handelshemmnisse wie Zölle oder mengenmäßige Beschränkungen in Aussicht, verlangt zugleich aber Garantien gegen Sozial- und Umweltdumping. Die Gespräche zwischen beiden Seiten sollen am Montag beginnen.