Der Brexit ist vollzogen, jetzt wird verhandelt. EU-Chefunterhändler Barnier hat eine harte Linie bei den Gesprächen mit London angekündigt. Während der Übergangsphase bis Jahresende muss das künftige Verhältnis zwischen Großbritannien und der Staatengemeinschaft geklärt werden.

Die Interessen eines jeden Mitgliedstaates stünden an erster Stelle, erklärte Barnier auf Twitter. Zwar bedauere man den Brexit und sei stolz auf gemeinsam Erreichtes - die Loyalität gelte aber in erster Linie den EU-Bürgern. Details zu den Verhandlungszielen der EU will er am Montag in Brüssel bekanntgeben.



Mit dem Austritt Großbritanniens um Mitternacht hat erstmals ein Mitgliedsland die Staatengemeinschaft verlassen. In London gab es neben Brexit-Feiern auch Mahnwachen. Der britische Premierminister Johnson betonte in einer Rede an die Nation, er wolle den Brexit zu einem unfassbaren Erfolg machen. Zugleich kündigte er eine Ära der freundschaftlichen Zusammenarbeit mit der EU an.



Während der Übergangsphase ändert sich im Alltag kaum etwas: Großbritannien bleibt im EU-Binnenmarkt und in der Zollunion.