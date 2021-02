Die britischen Exporte in die EU sind im Januar gegenüber dem Vorjahresmonat stark eingebrochen.

Eine Umfrage unter Logistikunternehmen habe einen Rückgang um fast 70 Prozent der Transporte ergeben, die über den Eurotunnel und die Häfen abgewickelt werden, berichtet die Zeitung "Observer". Neben der Corona-Pandemie sei hierfür vor allem der Austritt Großbritanniens aus der EU und die dadurch entstandene Zunahme von Formalitäten und Kontrollen verantwortlich. So blieben etwa etliche Lastwagen während ihrer Rückfahrt auf den Kontinent leer, da viele britische Unternehmen ihre Ausfuhren in die EU zeitweise oder vollständig ausgesetzt hätten. Dem Bericht zufolge wird dafür auch die Regierung in London verantwortlich gemacht. So stellten die rund 10.000 Zollmitarbeiter, die die neuen Formalitäten abwickeln müssten, gerade mal einmal ein Fünftel des Personals dar, das nach Schätzung des Logistikverbands für einen reibungsloseren Ablauf erforderlich wäre.

