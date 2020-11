Großbritannien und die EU haben heute ihre Verhandlungen über ein Handelsabkommen nach dem Brexit fortgesetzt.

Dazu kamen EU-Chefunterhändler Barnier und sein britischer Kollege Frost in London zusammen. Fortschritte sieht der britische Außenminister Raab nach eigenen Worten beim Thema Wettbewerbsbedingungen. Im Interview mit dem Sender Sky News betonte er jedoch einen hohen Zeitdruck bei den Verhandlungen. Seiner Ansicht nach bleibe dafür nur noch etwa eine Woche. Streitpunkt sind unter anderem die Fangrechte für Fischer aus EU-Ländern in britischen Gewässern.



Ohne ein Handelsabkommen droht ein harter Schnitt in den Wirtschaftsbeziehungen. Großbritannien ist nach dem Austritt aus der EU noch bis Ende des Jahres Mitglied des gemeinsamen Binnenmarktes und der Zollunion.

