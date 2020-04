Die Gespräche der EU mit Großbritannien über die künftigen Beziehungen sind nach Einschätzung von Verhandlungsführer Barnier kaum vorangekommen.

Barnier äußerte sich nach der ersten von drei verabredeten Verhandlungswochen in Brüssel. Er bedaure die Lage, und sie beunruhige ihn, betonte Barnier. Die EU könne nicht akzeptieren, dass Großbritannien sich auf einige Themen in den Verhandlungen gar nicht einlassen wolle, gleichzeitig aber die Verlängerung der Übergangsphase um ein oder zwei Jahre weiter ablehne. Bis Ende Juni müsse darüber entschieden werden, unterstrich Barnier. Der britische Verhandlungsführer hatte erneut erklärt, seiner Ansicht nach könne die nötige Arbeit bis Ende des Jahres erledigt werden.



Großbritannien hat die Europäische Union am 31. Januar verlassen. Bis Ende dieses Jahres gelten viele Vereinbarungen noch weiter, danach soll ein neues Abkommen greifen.