Die Botschafter der EU-Mitgliedsstaaten in Brüssel haben das Abkommen über die künftigen Beziehungen zu Großbritannien einstimmig gebilligt. Ein Sprecher der Europäischen Kommission erklärte in Brüssel, damit gebe es grünes Licht für die vorläufige Anwendung. Kurz zuvor hatte das Bundeskabinett in Berlin seine Zustimmung erklärt.

Das Kabinett unter Leitung von Bundeskanzlerin Merkel sei sich in einer Telefonkonferenz in der positiven Würdigung des Vertrags einig gewesen, teilte eine Regierungssprecherin in Berlin mit.



Da für einen regulären Ratifizierungsprozess auch unter Einbeziehung des EU-Parlaments die Zeit bis zum Jahresende nicht mehr ausreicht, sollen die vereinbarten Regeln ab dem 1. Januar zunächst provisorisch gelten. Die EU und Großbritannien hatten sich Heiligabend nach zähen Verhandlungen auf das Abkommen verständigt.



Der Vertrag soll einen harten wirtschaftlichen Bruch mit Hemmnissen wie Zöllen und langwierigen Grenzkontrollen abwenden. Neben Vereinbarungen über die künftigen Handelsbeziehungen umfasst der Vertrag auch Festlegungen für eine Zusammenarbeit in Bereichen wie Justiz, Polizei, Energie oder Transport.

Diese Nachricht wurde am 28.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.