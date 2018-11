Die EU und Großbritannien haben sich auf die Umrisse ihres Verhältnisses nach dem Brexit geeinigt.

EU-Kommissionspräsident Juncker bestätigte in Brüssel, dass die Unterhändler beider Seiten nach dem Austrittsvertrag eine entsprechende Erklärung ausgehandelt hätten. Die britische Premierministerin May sagte im Parlament, damit sei der richtige Deal für Großbritannien in greifbare Nähe gerückt. Sie sei fest entschlossen, ihn umzusetzen. Er entspreche dem im Brexit-Referendum bekundeten Willen des britischen Volkes. Trotz der heute gefundenen Einigung gibt es noch ungeklärte Punkte, darunter die Gibraltarfrage und die Fischfangrechte. Oppositionsführer und Labour-Chef Corbyn bezeichnete Mays Verhandlungsergebnisse als völlig inakzeptabel. Sie verdeutlichten das Versagen der Konservativen Partei und ihrer Vorsitzenden.



Der Entwurf des Brexit-Abkommens sowie die gemeinsame Erklärung werden im Dezember dem britischen Parlament zur Abstimmung vorgelegt. Am Sonntag kommen die Staats- und Regierungschefs der EU zu einem Sondergipfel in Brüssel zusammen.