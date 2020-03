Nach der ersten Verhandlungsrunde über die künftigen Beziehungen zwischen der Europäischen Union und Großbritannien hat der EU-Unterhändler Barnier "ernste Differenzen" festgestellt.

Eine Vereinbarung sei möglich, werde aber schwer zu erreichen sein, sagte Barnier in Brüssel. Unterschiedliche Ansichten gebe es etwa in den Fragen der Anerkennung von EU-Standards, der Rolle des Europäischen Gerichtshofs und eines Abkommens zur Fischerei. Auch ein Sprecher der britischen Regierung erklärte in London, es seien harte Verhandlungen, da man in vielen Dingen uneins sei. Die erste Gesprächsrunde hatte am Montag begonnen.



Großbritannien war Ende Januar aus der EU ausgeschieden. Nun läuft eine Übergangsphase, in der beide Seiten einen Vertrag über die künftigen Beziehungen aushandeln wollen. Großbritannien strebt ein Freihandelsabkommen ohne die Verpflichtung zur Angleichung seiner Gesetze an EU-Recht an. Die Europäische Union lehnt dies ab.