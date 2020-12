Großbritannien hat ein Freihandelsabkommen mit der Türkei abgeschlossen.

Der Vertrag sei ein Meilenstein im Verhältnis beider Länder, sagte die türkische Handelsministerin Pekcan. Das Abkommen soll am 1. Januar in Kraft treten. Die britische Regierung erklärte, der Vertrag sichere Vorzugszölle für etwa 7.600 Unternehmen aus dem Königreich, die Güter in die Türkei liefern.



Für die Türkei ist Großbritannien der zweitgrößte Außenhandelspartner. Das Handelsvolumen zwischen beiden Ländern betrug 2019 umgerechnet etwa 20,5 Milliarden Euro. Beide Staaten haben angekündigt, der jetzige Vertrag sei nur ein Zwischenschritt auf dem Weg zu einem umfassenderen Abkommen.

