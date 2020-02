Die Regierung Großbritanniens hat neue Regeln für die Einwanderung in das Land vorgelegt.

Sie sollen ab dem 1. Januar 2021 gelten, also nach der Übergangsphase, die im Brexit-Abkommen mit der Europäischen Union vereinbart ist. Danach würden EU-Bürger und Nicht-EU-Bürger gleich behandelt, teilte Innenministerin Patel mit. Geplant sei ein Punktesystem für Einwanderungswillige, das Fähigkeiten, Qualifikationen, Gehälter und Berufe prüfe. Interessierte sollen ein Jobangebot mit einem Jahresgehalt von mindestens 25.600 Pfund vorweisen, also umgerechnet rund 30.100 Euro. Außerdem müssen die Bewerber Englisch sprechen und möglichst hochqualifizert sein.



Ministerin Patel erklärte, das neue System werde das Vereinigte Königreich für die Klügsten und Besten aus der ganzen Welt öffnen und zugleich die Abhängigkeit von billigen, geringqualifizierten Arbeitskräften beenden. Britische Arbeitgeber warnten, dass die Veränderungen in Sektoren wie Gesundheit und Pflege zu Personalengpässen führen könnten.



Die Neuregelung kann nur in Kraft treten, wenn das Parlament zustimmt. Das gilt als ziemlich sicher, da die Konservativen eine deutliche Mehrheit im Unterhaus haben.