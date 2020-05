In den Gesprächen zwischen der EU und Großbritannien über die künftigen Beziehungen gibt es nach wie vor keine Fortschritte.

Heute endete die dritte, einwöchige Verhandlungsrunde. EU-Unterhändler Barnier nannte sie "enttäuschend". Sein britischer Kollege Frost äußerte sich ähnlich. Er sagte, der Stillstand sei bedauerlich. Beide warfen der jeweils anderen Seite vor, sich nicht zu bewegen.



Verhandelt wird über Handels- und Partnerschaftsabkommen.

Großbritannien hatte die EU Ende Januar verlassen. Bis Ende 2020 gilt eine Übergangsfrist, so dass sich im Alltag noch nichts verändert hat. Gelingt in dieser Frist keine Einigung, droht ein harter wirtschaftlicher Bruch.



Für die Woche ab dem 1. Juni ist eine weitere Verhandlungsrunde per Videokonferenzen vorgesehen.