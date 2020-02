Die britische Regierung und die EU-Kommission haben einen Fahrplan für die Gespräche über ihre künftigen Beziehungen vorgelegt.

Sie sollen abwechselnd in London und Brüssel stattfinden; Auftakt ist am kommenden Montag in der belgischen Hauptstadt. Dabei sollen elf Teams fünf Tage lang an Themen wie etwa Warenhandel, Dienstleistungen, Luftverkehr oder Fischerei arbeiten. Die Bereiche Außenpolitik, Sicherheit und Verteidigung sind auf Wunsch Großbritanniens zunächst nicht Bestandteil der Beratungen. Bislang stehen Termine für fünf Gesprächsrunden fest. Im Juni soll dann eine erste Bilanz gezogen werden.



London und Brüssel haben nur bis Ende Dezember Zeit, um sich auf ein Freihandelsabkommen und die Kooperation in weiteren Bereichen zu einigen, bevor die Brexit-Übergangsphase abläuft. - Großbritannien war am 31. Januar aus der Europäischen Union ausgeschieden, unterliegt aber noch bis Jahresende EU-Regeln.