Norwegen und Großbritannien haben sich auf ein Fischereiabkommen verständigt.

Nach Angaben des norwegischen Industrie- und Fischereiministeriums soll der Vertrag am 1. Januar in Kraft treten, wenn die Übergangsphase nach dem Ausstieg der Briten aus der Europäischen Union beendet ist. Norwegen gehört zwar nicht der EU an, ist aber in den Binnenmarkt integriert. Deshalb muss das Land im Zuge des Brexits neue Handelsabkommen mit den Briten abschließen.



Bei den Verhandlungen der Briten mit der EU gehören Fischereirechte zu den Streitpunkten. Die EU pocht auf eine Vereinbarung, die Schiffen von Mitgliedsstaaten den Zugang zu britischen Gewässern sichert. Großbritannien hält dem entgegen, dass es mit dem Ende der Übergangszeit unabhängig sei und wieder allein über den Gewässerzugang entscheiden könne.

Diese Nachricht wurde am 30.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.