In Großbritannien haben sich bereits fünf Millionen Bürger aus Ländern der Europäischen Union um ein Bleiberecht nach dem Brexit beworben.

Wie das Innenministerium in London mitteilte, wurden 4,5 Millionen Anträge bereits bewilligt. Grundlage ist eine Regelung, die in Großbritannien lebenden EU-Bürgern nach dem Austritt aus der Staatengemeinschaft in einem vereinfachten Prozess einen Aufenthaltsstatus sichern soll. Dazu gehört etwa das Recht, im Land leben, arbeiten und das staatlich finanzierte Gesundheitssystem in Anspruch nehmen zu dürfen. Bewerben kann sich noch bis Ende Juni, wer sich bereits vor dem Jahreswechsel im Vereinigten Königreich aufhielt.



Wer erst nach dem Stichtag ins Land kam, um dort zu leben oder zu arbeiten, muss sich wie Nicht-EU-Bürger in einem aufwändigen Verfahren für ein Visum bewerben, das auf einem punktebasierten Einwanderungssystem beruht.

Diese Nachricht wurde am 11.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.