Gibraltar wird nach Angaben Spaniens Teil des europäischen Schengenraums.

Außenministerin Gonzalez Laya sagte in Madrid, ihre Regierung habe sich mit Großbritannien im Grundsatz darauf verständigt. Damit werde vermieden, dass die Grenze zwischen Spanien und Gibraltar am Südzipfel der Iberischen Halbinsel zu einer harten EU-Außengrenze werde.



Der Status des britischen Überseegebiets war eine letzte offene Frage im Zuge des Brexits. Dieser wird um Mitternacht auch wirtschaftlich vollzogen, wenn Großbritannien auch den Binnenmarkt und die Zollunion verlässt. Aus der EU als Staatengemeinschaft war das Land bereits vor elf Monaten ausgetreten.



Weiter erklärte Gonzalez Laya, die Einzelheiten des Abkommens würden in den kommenden sechs Monaten ausgearbeitet. Aus London lag zunächst keine Stellungnahme vor.

Diese Nachricht wurde am 31.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.