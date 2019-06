Rechtsextremistischer Terror findet nach Aussagen von Politikern und Experten seinen Rückhalt in rechtspopulistischen Verunglimpfungen von Menschen.

Vor dem Hintergrund des Mordfalls Lübcke sagte der CDU-Politiker Michael Brand im Deutschlandfunk, erst der Hass und die Hetze der letzten Jahre hätten das möglich gemacht. Es führe eine direkte Linie von der grenzenlosen Hetze von AfD-Politiker Höcke und anderer zu Gewalt und jetzt auch zu Mord. "Wer das nicht sieht, der ist blind." Zuletzt war beispielsweise der früheren CDU-Politikerin und heutigen Vorsitzenden der AfD-nahen Desiderius-Erasmus-Stiftung, Erika Steinbach, vorgehalten worden, die rechten Hasskampagnen gegen Lübcke in den vergangenen Jahren befeuert zu haben. Die Linken-Politikerin Martina Renner kritisierte ebenfalls im Deutschlandfunk, manche wollten es nicht hören, dass es einen Zusammenhang gebe zwischen Vernichtungsfantasien und Hass auf Linke, Antifaschistinnen oder Leute, die sich gegen rechts engagierten, und denen, die zur Tat schritten. Zuvor hatte sie bereits gefordert, "Schluss mit Verständnis, Dialog und Homestories für die geistigen und tatsächlichen Brandstifter".



Auffällig ist, dass Rechtsterroristen keine markanten Äußerungen bei ihren Taten benutzen anlog etwa zu "Allahu akbar"-Rufen von Islamisten. Zudem bekennen sie sich nicht zu ihren Taten wie beispielsweise die Terrororganisationen IS oder Al-Qaida. Nach Einschätzung des Soziologen Matthias Quent entspricht das einer gezielten Strategie. Diese sei seit Anfang der 90er-Jahre bekannt, sagte er ebenfalls im Deutschlandfunk. Rechtsterroristen argumentierten, dass sie viel stärker wirkten, wenn sie nicht in der Öffentlichkeit identifizierbar seien, sondern wenn es so aussehe, als kämen Mordfälle und Anschläge aus der Mitte der Gesellschaft. Sie glaubten, die gesellschaftliche Verunsicherung werde gesteigert, wenn die Taten nicht einer kleinen Zelle zuzuordnen seien. Zudem verwies der Direktor des Instituts für Demokratie und Zivilgesellschaft in Jena auf einen größeren Schutz für die Szene, wenn Täter anonym blieben. Auch die NSU-Terroristen hatten damals nach ihren Morden und Anschlägen auf Bekennerschreiben verzichtet.

Pegida rückt in den Fokus

Nach Ansicht der mehrfach ausgezeichneten Journalistin Andrea Röpke könnten die Medien mehr dazu tun, um solche Hintergründe zu analysieren. Röpke sagte im Deutschlandfunk, es werde noch immer zu wenig in investigative Recherche investiert. Mögliche Zusammenhänge würden deshalb oft nicht aufgedeckt. "Ich habe das Gefühl, dass rechte Gewalt, rechter Terror, die sich hier wirklich anhand einiger Organisationen einnisten konnten, dass wir das medial in den letzten Jahren zu wenig beleuchtet haben." Der Autor und Kolumnist Georg Diez sagte ebenfalls im Deutschlandfunk, bei rechtsextremistischen Straftaten gebe es in den Medien eine gewisse Sprachlosigkeit: "Das ist eine deutsche Pathologie, denke ich: Es darf nicht sein, was ist.“



Auch der Soziologe Quendt führte aus, dass es womöglich keine direkte Unterstützung für den Lübcke-Attentäter gegeben habe, dürfe nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Radikalisierung und die politische Ideologisierung nicht im luftleeren Raum geschähen. Der Leiter des Demokratiezentrums der Universität Marburg, Reiner Becker, weist darauf hin, dass es die klassische Kameradschaft immer weniger gebe, sichtbar seien nur noch NPD und Identitäre Bewegung. Das habe damit zu tun, dass es dieser Organisationsformen nicht mehr bedürfe, sagte er der Deutschen Presse-Agentur.



In den Fokus wird zudem die Pegida-Bewegung gerückt. Der Chef der Forschungsstelle für Antisemitismus und Rechtsextremismus des Moses Mendelssohn Zentrums an der Universität Potsdam, Gideo Botsch, sagte dem "Tagesspiegel", die Feindbilder seien inzwischen markiert worden. Dabei habe Pegida oder die AfD mitgewirkt. All diese Kräfte, die sich offiziell von Gewalt distanzierten, hätten sehr deutlich zur Hetze beigetragen. Botsch warnte, für eine Radikalisierung sorge der Frust darüber, dass die Aufmerksamkeit für sie abnehme und die Ergebnisse der Europawahl auch nicht so gut wie erhofft ausgefallen seien.