Die Menschenrechtskommissarin des Europarats, Mijatovic, hat Spanien zu einem besseren Schutz der Meinungsfreiheit aufgefordert.

In einem Brief an Justizminister Campo kritisierte sie die Definition von Verherrlichung des Terrorismus im spanischen Strafgesetzbuch als unpräzise. Anti-Terror-Gesetze sollten nur angewandt werden, wenn Inhalte direkt die Nutzung oder Androhung von Gewalt implizierten, um Angst in der Bevölkerung auszulösen. Bedenken äußerte Mijatovic auch im Hinblick auf Verurteilungen wegen Beleidigung des Königshauses. Campos teilte mit, eine Überarbeitung der kritisierten Gesetzespunkte sei in Planung.



Im Februar war der Musiker Pablo Hasél verhaftet worden, um eine neunmonatige Gefängnisstrafe zu verbüßen. Er hatte auf drastische Weise gegen das Königshaus und konservative Politiker geäußert. In der Folge gab es tagelange, teils gewalttätige Proteste vor allem in Barcelona.



Der Europarat mit Sitz im französischen Straßburg kümmert sich um den Schutz der Menschenrechte in seinen 47 Mitgliedstaaten. Er ist kein Organ der Europäischen Union.

Diese Nachricht wurde am 22.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.