EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat Kritik an den Klauseln zum Schutz der Rechtsstaatlichkeit im neuen EU-Haushalt zurückgewiesen. Sie verwies in Interviews auf ein klares Bekenntnis zum Rechtsstaat und zum Prinzip, dass die finanziellen Interessen der EU effektiv gewahrt werden müssten. Zur Durchsetzung erhalte die Kommission nun die nötigen Instrumente. Über die geplante Schuldenaufnahme der EU für die Corona-Hilfen wird nun debattiert.

Von der Leyen lobte das milliardenschwere Hilfspaket. Zum ersten Mal sei die Kommission nun in der Lage, Kredite aufzunehmen und in den Modernisierungsprozess zu investieren. Diesen Aspekt bezeichnete der CDU-Politiker Merz gegenüber der Funke-Mediengruppe als "ganz hart am Rande" der Regeln der EU-Verträge. Die Ausgaben ließen sich nur rechtfertigen, wenn sie auf Zukunftsprojekte ausgerichtet seien und und strikt kontrolliert würden.

Gefahr, "dass dieses Geld einfach verkonsumiert wird"

Ähnlich äußerte sich der Bund der Steuerzahler. Präsident Holznagel sagte der "Rheinischen Post", er sehe es äußerst kritisch, wenn Zuschüsse in Milliardenhöhe gewährt werden, die nicht mit konkreten Programmen und Maßnahmen verknüpft seien. Es bestehe die Gefahr, dass dieses Geld einfach verkonsumiert werde.



Kritiker hatten bemängelt, dass die Themen Klimaschutz und Digitalisierung zu kurz kämen und die Durchsetzung der Rechtsstaatlichkeit in der EU verwässert worden sei. In Brüssel beraten heute die Fraktionsvorsitzenden des Europäischen Parlaments über die Ergebnisse des Gipfels. Die Debatte im Plenum findet morgen statt.

