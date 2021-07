In Nordrhein-Westfalen berät das Kabinett heute über die Folgen der Unwetterkatastrophe und Soforthilfen.

Ministerpräsident Laschet hatte im Vorfeld angekündigt, dass sein Land die Zahlungen des Bundes für die Opfer verdoppeln werde. Zudem sagte der CDU-Politiker und Kanzlerkandidat der Union eine schnelle Abwicklung der Auszahlungen zu. Das Bundeskabinett hatte gestern eine Soforthilfe von zunächst 200 Millionen Euro beschlossen, die von den Ländern um dieselbe Summe aufgestockt werden sollen. Neben Nordrhein-Westfalen war vor allem Rheinland-Pfalz von dem verheerenden Hochwasser betroffen.



Derweil teilte der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mit, am Wochenende sei im Umfeld der Eifel erneuter schauerartiger Starkregen möglich. Für eine genaue Einordnung der Niederschlags-Schwerpunkte sei es aber noch zu früh. Auch sei nach derzeitigem Stand anders als in der vergangenen Woche nicht mit andauerndem Starkregen zu rechnen.

