"Erleben muss man's!" - das sagte meine Oma Lilo immer, wenn jemand wieder einmal vollmundige Ankündigungen gemacht hatte. An derlei hat es auch beim gestrigen "Impfgipfel" nicht gemangelt, dass sie nicht ganz so üppig ausfielen wie früher, muss man als Fortschritt ansehen.

Was war nicht alles in großem Stil versprochen worden - von flächendeckenden Corona-Schnelltests bis zur zügigen Impfkampagne. Dass etliches, etwa die Impfzentren, tatsächlich innerhalb relativ kurzer Zeit realisiert wurde, ging in der öffentlichen Wahrnehmung zuletzt fast unter: angesichts eines hühnerhaufenartigen Getöses zwischen Bund und Ländern, zwischen der EU und einzelnen Pharma-Unternehmen.

Fakten auf dem Tisch

Vor dem Hintergrund dieses Getöses brachte der "Impfgipfel" auf jeden Fall eine heilsame Beruhigung der Szene. Fakten kamen auf den Tisch: Die Pharma-Unternehmen konnten darlegen - oder besser daran erinnern, dass die Impfstoffproduktion eine komplexe Angelegenheit ist, was nun "gelernt" zu haben selbst Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller zugeben musste.

Auch von getöseartigen Forderungen wie der nach Prämien für die Pharma-Unternehmen oder der nach einer "Not-Impfstoffwirtschaft" – auch davon dürfte so bald keine Rede mehr sein. Zu den bekannt gewordenen Fakten gehört auch, dass von 6,8 Millionen Menschen, die sich via Hotline nach einem Impftermin erkundigen wollten, rund 4,9 Millionen auf die Länderebene weitergeleitet wurden – doch nur 1,7 Millionen Anrufe wurden davon auch wirklich angenommen: 3,2 Millionen Menschen hingen endlos – und am Ende ergebnislos – in der Warteschleife. So entsteht Frust ohne Ende - genau wie in den Impfzentren, die immer wieder Termine mangels Impfstoff absagen mussten.

Ernüchterung ist ein Fortschritt

Nun soll es ein neuer Impfplan richten, der immer nur für die nächsten zwei bis drei Wochen gilt – jeweils für diesen Zeitraum haben die Hersteller präzise Lieferungen zugesagt. Immerhin: Damit wird das System der Impf-Einladungen berechenbarer; mehr Planungssicherheit gibt es derzeit nicht.

Vieles wurde beim "Impfgipfel" klar ausgesprochen, beziehungsweise eingeräumt: dass der Impfstoff noch bis in den April hinein knapp sein wird, dass Impfstoffe zu spät bestellt wurden, dass die Zulassungsverfahren der Europäischen Union länger dauerten als anderswo. Auch diese Ehrlichkeit nebst daraus resultierender Ernüchterung ist ein Fortschritt - angesichts des bisher vonseiten der Politik gerne verbreiteten Eindrucks, man komme jetzt wirklich voran und alles werde schnell wieder gut. Nein, so schnell wird nichts wieder "gut" – das zu begreifen setzt die Geduld der Menschen auf eine weitere harte Probe, ist aber unerlässlich.

Ob es angesichts solch heilsamer Ernüchterung sinnvoll war, am Ende dann doch wieder vollmundige Versprechungen zu machen? 323,5 Millionen Impfdosen soll es bis zum Jahresende in Deutschland geben, bis zum September soll jedem jenseits des Kindesalters ein "Impfangebot" gemacht werden - was meine Oma Lilo dazu gesagt hätte, ist klar: "Erleben muss man's!"

