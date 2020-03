Schönreden und Schönrechnen. Das bleibt nach fast achtstündigen Verhandlungen im Kanzleramt. Insbesondere die neue SPD-Spitze sollte sich nichts vormachen lassen und vor allen Dingen den eigenen Anhängern nicht vorgaukeln, dass sich die Union in ihre Richtung bewegt hätte.

Schritt zurück beim Thema Flüchtlinge

Seit Monaten drängen die Sozialdemokraten darauf, zumindest die ohne Eltern in den griechischen Flüchtlingslagern gestrandeten Kinder zu uns zu holen, SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich hatte zuletzt ein Ultimatum gestellt: Der Ausschuss müsse am Wochenende eine Regelung beschließen, Parteichef Norbert Walter-Borjans forderte sogar, dass Deutschland notfalls auch im Alleingang bis zu 1500 Kinder aufnehmen sollte. Davon ist keine Rede mehr. Trotz der Bereitschaft vieler Kommunen und Bundesländer macht die Bundesregierung die Beteiligung anderer europäischer Staaten zur Bedingung.

Das Gezerre um die Aufnahme geht weiter. Im Grunde hat Berlin sogar einen Schritt zurück gemacht, denn Innenminister Horst Seehofer hatte vor einer Woche noch in Aussicht gestellt, 5000 Menschen könnten in der EU verteilt werden. Dass es dazu nicht kommen wird, ist ein Armutszeugnis vor allem für die Partei mit dem C im Namen. Völlig unklar bleibt zudem, was an der EU-Außengrenze geschieht. Geredet wird über humanitäre Hilfe, wie die aussehen könnte, bleibt nebulös.

Dass Griechenland rechtswidrig in Nacht- und Nebelaktionen Menschen zurück in die Türkei befördert, obwohl das Flüchtlingsabkommen mit Ankara längst außer Kraft ist, bleibt unerwähnt. Die Union ist getrieben von der Angst, Bilder wie die von 2015 könnten sich wiederholen. Dass die SPD aus Koalitionsraison einen Grünen-Antrag im Bundestag abgelehnt hat, der die Aufnahme von 5000 Menschen vorsah, lässt sich mit der Sorge vor einer Koalitionskrise zwar begründen, dann sollte das SPD-Führungsduo aber nicht gleichzeitig so tun, als habe es nun deutlich mehr durchgesetzt.

Investitionen: Weniger als versprochen

Das gilt auch für zusätzliche Investitionen, Herzensangelegenheit von Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans. Schon im Rennen um den SPD-Vorsitz gingen beide mit einer gewaltigen Zahl hausieren: 450 Milliarden Euro müssten Bund, Länder und Kommunen in den nächsten zehn Jahren in die Hand nehmen. Der Bundesanteil von 140 Milliarden Euro ist nach Ansicht von Finanzminister Olaf Scholz längst erreicht, und die jetzt im Koalitionsausschuss vereinbarten drei Milliarden Euro jährlich nimmt er aus der Portokasse – aus den Überschüssen des Jahres 2019. Das ist nicht schlecht, aber das von seinen parteiinternen Kontrahenten in Aussicht gestellte zusätzliche Investitionspaket relativiert sich längst wieder.

Bewegung könnte allenfalls noch in die Übernahme von Altschulden besonders belasteter Kommunen durch den Bund kommen – einen Beschluss fasste die Koalition nicht, aber mittlerweile kann sich sogar einer dafür erwärmen, der CDU-Chef werden möchte: Armin Laschet. Geradezu wütend ist die Union dagegen darüber, dass die SPD die Soli-Abschaffung auf den Juli vorziehen wollte. Damit ist sie beim Koalitionspartner auf Granit gestoßen: Und da gibt es wirklich nichts mehr schönzureden!

Frank Capellan, Hauptstadtstudio (Deutschlandradio / Bettina Straub )Frank Capellan, geboren 1965 im Rheinland, studierte Publizistik, Neuere Geschichte und Politikwissenschaften, Promotion an der Universität Münster. Nach einer Ausbildung bei der Westdeutschen Zeitung folgte ein Volontariat beim Deutschlandfunk, dem er bis heute treu geblieben ist. Zunächst Moderator der Zeitfunk-Sendungen, unter anderem der Informationen am Morgen; seit vielen Jahren als Korrespondent im Hauptstadtstudio tätig, dort u. a. zuständig für die SPD und Familienpolitik.