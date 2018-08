Anschlag, Unfall oder inszenierter Zwischenfall, um die politischen Gegner härter an die Kandare zu nehmen? Die Ereignisse vom Samstag in Venezuela bleiben im Nebel der Explosion, lassen weiten Spielraum für Spekulationen und spalten die ohnehin polarisierte Gesellschaft noch mehr.

Gewalt gleich von welcher Seite ist natürlich nicht die Lösung der Probleme. Was Venezuela bräuchte, wäre ein zivilisierter Dialog zwischen moderaten Kräften der Regierung und Opposition. Der freilich ist weniger denn je in Sicht, da sich Präsident Maduro verzweifelt an die Macht klammert.

Im Land droht eine Hexenjagd

Wer ist der Sündenbock, wer schuld an der Misere Venezuelas? Das ist doch die eigentliche Frage auch und gerade im Zusammenhang mit dem mutmaßlichen Anschlag auf Präsident Maduro. Für die Regierung ist unstrittig: Die USA und Kolumbien agieren gegen Venezuela und sind damit hauptverantwortlich. Bei der angeblichen Drohnenattacke handelt es sich denn auch aus Sicht der Regierung um einen gezielten Anschlag, hinter dem, so die Behauptung, die böse ultrarechte Opposition gemeinsam mit den imperialistischen USA und Kolumbiens scheidendem Präsidenten Santos steckten.

Letztere leugnen vehement, und klare Beweise für eine Verwicklung der USA und Kolumbiens konnte die Regierung bislang noch nicht vorlegen. Aber zumindest hat sie - wieder einmal - den Feind ausgemacht. Im Land selbst droht jetzt eine regelrechte Hexenjagd gegen all diejenigen, die sich dem Sozialismus des 21. Jahrhunderts entgegenstellen, vor allem innerhalb der Reihen des Militärs. Mehrere Dutzend sind schon verhaftet worden dieses Jahr. 200 Oppositionelle sitzen noch in Gefängnissen, bald dürften es wieder mehr sein.

Maduro: Verletzlich und nervös

Der Druck im Kessel steigt. Täglich verschlechtert sich die Versorgungslage und wächst der Unmut in Venezuela. Millionen haben das Land bereits verlassen, Hunderttausende emigrieren jeden Monat.

Inszeniert oder nicht: Attacke oder Unfall: Die Explosion während der Militärparade in Caracas war irgendwie symptomatisch. Wann implodiert die Wirtschaft des Landes vollends und explodiert das Volk?

Der Zwischenfall zeigt vor allem eines: Nicolas Maduro ist durchaus verletzlich und extrem nervös.

Höchste Zeit für einen Dialog

Es mangelt an Devisen zum Import dringend benötigter Nahrungsmittel und Medikamente. Nur Benzin wird quasi verschenkt, während das Volk hungert. Der Durchschnittsvenezolaner hat über neun Kilo letztes Jahr abgenommen.

Noch hält die Regierung ihre Anhänger mit subventionierten Lebensmitteln und die Militärs mit Privilegien bei der Stange, aber wie lange kann sie das noch?

Es ist höchste Zeit für einen Dialog auf Augenhöhe zwischen Regierung und Opposition. Sie müssen versuchen, gemeinsam einen Ausweg zu finden, bevor wütende, hungrige Menschenmassen aus den Vierteln herabsteigen, es womöglich richtig blutig wird und das Land endgültig im Chaos versinkt.