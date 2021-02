Seit dem Militärputsch in Myanmar am vergangenen Montag sind dort nach Angaben von Menschenrechtlern bislang fast 150 Menschen festgenommen worden.

Darunter seien Aktivisten, Abgeordnete und Offizielle der Partei NLD der abgesetzten faktischen Regierungschefin San Suu Kyi, teilte die Organisation AAPP mit, die die Menschenrechtslage in dem Land beobachtet. Dort gab es erstmals seit dem Putsch Straßenproteste. In der Stadt Mandalay versammelten sich laut Agenturberichten rund 30 Menschen und forderten die Freilassung aller politischen Gefangenen. Auch an anderen Orten soll es Demonstrationen gegeben haben. Inzwischen wurde in Myanmar Facebook gesperrt, nach offiziellen Angaben vorübergehend. Über soziale Netzwerke hatte sich in den vergangenen Tagen der Protest formiert.

