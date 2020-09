Die Militärjunta in Mali hat erste Gespräche mit der Opposition über die Rückkehr zu einer zivilen Regierung geführt.

In der Hauptstadt Bamako kamen hunderte Vertreter der Militärjunta, der Parteien und der Zivilgesellschaft zusammen. Dennoch kritisierten politische Gegner des gestürzten Präsidenten Keita, von den Verhandlungen ausgeschlossen worden zu sein. Aus Armeekreisen hieß es, an der ersten Gesprächsrunde habe der Anführer der Militärjunta, Goita, nicht teilgenommen. Nach dem Putsch hatte die Militärführung erklärt, eine dreijährige Übergangsphase bis zur Rückkehr zu einer Zivilregierung anzustreben.



Soldaten der malischen Armee hatten am 18. August einen Militärstützpunkt nahe Bamako besetzt und Präsident Keita gefangen genommen. Dieser verkündete nach seiner Festnahme und unter Druck der Armee seinen sofortigen Rücktritt und die Auflösung des Parlaments. Keita stand unter anderem wegen seiner Politik im Kampf gegen die Angriffe von Islamisten in der Kritik.