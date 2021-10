Nach dem Putsch im Sudan soll sich der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen heute in einer Dringlichkeitssitzung mit der Lage in dem ostafrikanischen Land beschäftigen.

Auf Anfrage der USA, Großbritanniens, Frankreichs, Estlands, Irlands und Norwegens wird sich das UNO-Gremium voraussichtlich am Nachmittag New Yorker Zeit hinter verschlossenen Türen treffen. Bei der Niederschlagung der Proteste gegen den Putsch soll es mehrere Tote gegeben haben. Nach Einschätzung der Vereinten Nationen hat das Militär die Kontrolle über die Hauptstadt Khartum. Der Ministerpräsident der Übergangsregierung, Hamduk, wurde Berichten zufolge von Angehörigen des Militärs an einen unbekannten Ort verschleppt.



Die USA setzten die Soforthilfe für das Land in Höhe von 700 Millionen Dollar aus. Das Geld sollte dem Sudan beim Übergang zu einer vollständig zivilen Regierung helfen.

Diese Nachricht wurde am 26.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.