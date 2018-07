Es ist der worst case für den DFB. Wie gerne brüstet man sich im deutschen Fußball für die Integrationsarbeit, stellt das Motto "United by football" über die Bewerbung für die EM 2024. Kurz vor der Turniervergabe im September, einziger Mitbewerber ausgerechnet die Türkei, bezichtigt Mesut Özil die Spitze des DFB des Rassismus. Gerade der Spieler, der jahrelang das vom DFB selbst auserkorene Musterbeispiel war. Enkel türkischer Gastarbeiter, erster Deutsch-Türke im WM-Trikot des DFB, Weltmeister, ausgezeichnet mit dem Bambi in der Kategorie Integration.

Keine Reinwaschung der Person Mesut Özil

Nur um es einmal ganz deutlich zu sagen. Das hier ist keine Reinwaschung der Person Mesut Özil. Den Ursprungsfehler, den Auslöser des ganzen Skandals, hat er gemeinsam mit Ilkay Gündogan geliefert durch das zu Recht massiv kritisierte Bild mit Türkeis Staatspräsident Erdogan. Dass auch Özil sich der Tragweite bis jetzt nicht bewusst ist, hat sein Statement noch einmal unterstrichen.

Er weiß um seine Wirkung bei Millionen von Fans und Followern in den Sozialen Medien. Dort setzt Özil in einer perfekt orchestrierten Kampagne, beim durch das historisch frühe WM-Aus angeschlagenen DFB einige Wirkungstreffer. Vor allem Präsident Reinhard Grindel geht er massiv an, bezichtigt ihn der Unfähigkeit und wirft ihm unterschwellig eine ausländerfeindliche Haltung vor. Der Verband antwortet heute mit einem wachsweichen Statement, reiht Textbausteine wie aus dem PR-Handbuch aneinander und weicht aus. Darin das erneute Lob der eigenen Integrationsarbeit, und die erwartbare Zurückweisung der Rassismus-Vorwürfe. Kurz gesagt: der DFB sagt nichts, gar nichts!

Der DFB macht einen Fehler nach dem nächsten

Diese Mitteilung ist nur ein weiterer Beweis für die unterirdische Krisenkommunikation des Deutschen Fußball-Bundes. Sie war immer wieder zu beobachten in den letzten Jahren, nicht zuletzt im Umgang mit der "Sommermärchen-Affäre" um die WM 2006. Seit der Veröffentlichung des Erdogan-Fotos im Mai stümpert die potent ausgerüstete Kommunikationsabteilung von einem Fettnapf in den nächsten. Offizielle Verbandslinie: Affäre aussitzen, den Fußball auf dem Rasen in den Mittelpunkt rücken und einfach auf die ja erwarteten Erfolge bei der WM setzen, die schnell dieser Affäre den medialen Wind aus den Segeln nehmen sollten.

Als sich dann nach dem Ausscheiden der deutschen Mannschaft ein Shitstorm auch über Özil ergoss, traten Teammanager Oliver Bierhoff und Präsident Grindel in Interviews nach, sprangen ihm besser gesagt mit beiden Beinen voraus ins Gesicht. Das schwächste Glied der Mannschaft, das ohnehin schon am Pranger steht, den Kritikern so zum Fraß vorzuwerfen - unterste Schublade.

Der DFB hat nicht verstanden, um was es geht

Bis jetzt hat der DFB nicht verstanden, die Ebenen der Özil-Affäre zu trennen. Eine sachlich begründbare und vertretbare inhaltliche Kritik an dem Foto auf der einen Seite zu äußern – und zwar bevor man sportlich untergeht - und gleichzeitig rassistische Übergriffe auf Özil zu verurteilen. Seien wir ehrlich, eine Aktion, wie bei der WM von den Schweden gesehen, als sich das ganze Team hinter den ebenfalls übel beschimpften Jimmy Durmaz stellte, ist im heutigen DFB-Kosmos schwer bis gar nicht vorstellbar.

Das der DFB dazu nicht fähig war und ist, ist unsäglich. Aus seiner Zeit als Journalist und Politiker sollte Reinhard Grindel wissen, was es heißt Verantwortung zu übernehmen. Er sollte zurücktreten!

Matthias Friebe (Deutschlandradio / Bettina Fürst-Fastré )Matthias Friebe, Jahrgang 1987, Journalist, studierte Neuere und Neueste Geschichte, Politikwissenschaft und Katholische Theologie in Münster und Duisburg-Essen. Volontariat bei domradio.de und Ausbildung an der Journalistenschule ifp in München. Danach arbeitete er als Moderator und Redakteur für WDR, Deutschlandfunk und domradio.de. Heute ist er Redakteur in der Sportredaktion des Deutschlandfunks.