Nach dem sturmbedingten Ausfall des Bahnverkehrs in Nordrhein-Westfalen sind dort am frühen Morgen wieder erste Züge gefahren.

Viele der Sturmschäden seien in der Nacht behoben worden, erklärte die Deutsche Bahn. Im Fernverkehr gebe es wieder einen stabilen Betrieb. Einige Strecken, etwa jene zwischen Köln und Frankfurt am Main, seien allerdings noch beeinträchtigt. Auch im Nahverkehr wurden viele Verbindungen wieder aufgenommen.



Das Sturmtief "Eberhard" mit Orkanböen hatte am Wochenende bundesweit zu Beeinträchtigungen im Schienenverkehr geführt. Nordrhein-Westfalen war gestern besonders betroffen. Ein Mann im sauerländischen Bestwig starb, als ein Baum auf sein Auto fiel. Zwei weitere Personen wurden durch umstürzende Bäume verletzt.