Nach dem sturmbedingten Ausfall des Bahnverkehrs in Nordrhein-Westfalen sind dort wieder erste Züge gefahren.

Bis zum Abend sei aber noch mit Verzögerungen im Fern- und Regionalverkehr zu rechnen, erklärte die Deutsche Bahn. Auf der Strecke zwischen Köln und Frankfurt am Main fielen einzelne Verbindungen ganz aus.



Das Sturmtief "Eberhard" mit Orkanböen hatte am Wochenende bundesweit zu Beeinträchtigungen im Schienenverkehr geführt. In NRW, Thüringen und Sachsen, aber auch in Bayern und Baden-Württemberg kam es zu hunderten Einsätzen der Feuerwehren wegen des Sturms. In der kommenden Nacht wird mit dem nächsten Sturmtief gerechnet.