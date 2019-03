Nach dem Sturm vom Wochenende ist der Bahnverkehr weitgehend wieder angelaufen.

Wie die Deutsche Bahn mitteilte, ist in Nordrhein-Westfalen noch die Strecke zwischen Wuppertal und Solingen gesperrt. Auf der ICE-Strecke Frankfurt am Main - Köln fielen noch einzelne Züge aus.



Das Sturmtief "Eberhard" mit Orkanböen hatte am Wochenende bundesweit zu erheblichen Beeinträchtigungen geführt. Der weltgrößte Rückversicherungsmakler Aon schätzt die versicherten Schäden auf 700 bis 800 Millionen Euro. Allein in NRW waren laut Landesinnenministerium mehr als 20.000 Feuerwehrleute im Einsatz. Für die kommende Nacht rechnen Meteorologen mit dem nächsten Sturmtief.