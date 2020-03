Was ist nur aus den Vorwahlen der Demokraten geworden: Am Anfang stand ein breites Feld von Bewerbern, historisch, weil so viele Frauen mit dabei waren, Latinos, Afro-Amerikaner, ein Mann, der mit einem Mann verheiratet ist. Das Kandidatenfeld der Demokraten war der Querschnitt einer modernen Gesellschaft. Am Ende hat sich das Feld auf zwei ernsthafte Kandidaten reduziert: Joe Biden und Bernie Sanders, beide lange etablierte Politiker, weiß, Ende 70.



Das ist besonders erstaunlich, wenn man sich die Zwischenwahlen vor zwei Jahren anschaut: Die Demokraten gewannen die Mehrheit im Repräsentantenhaus, weil besonders viele Frauen für sie stimmten. Die demokratische Fraktion ist so weiblich und so bunt wie noch nie. Warum entscheiden die demokratischen Wähler einmal für Vielfältigkeit und einmal für alte, weiße Männer? Die Antwort ist: Präsident Donald Trump.

Bidens Wahlkampagne war schon am Ende

Der Protest gegen seine Politik bewegte viele Wähler bei den Zwischenwahlen. Die Hoffnung auf einen Kandidaten, der ihn schlagen kann, bewegt die Demokraten jetzt. Keine Experimente! Lautet das Motto, und darum ist die Antwort für viele: Joe Biden. Dabei war Bidens Wahlkampagne schon so gut wie am Ende: schwache Wahlkampf-Auftritte, wenig Geld für Werbung, schlechte Ergebnisse bei den ersten Vorwahlen. Dann die Kehrtwende: Nach den Vorwahlen in South Carolina und vor allem am Super Tuesday in dieser Woche steht Biden plötzlich als Spitzenreiter da.

Die beiden demokratischen Bewerber für den Präsidentschaftswahlkampf, Joe Biden und Bernie Sanders. (imago/Edward M. PioRoda)

Das liegt nicht unbedingt an Biden selbst. Er ist weiterhin ein schwacher Kandidat, bekannt für seine Versprecher, mit einer jahrzehntelangen Politik-Karriere. Mitreißend, Aufbruch versprechend sieht anders aus. Aber das ist es, was viele Demokraten jetzt wollen. Einen Kandidaten, dem sie vertrauen können, der wieder Ordnung in den Laden bringt. Das macht Biden attraktiv, besonders für afroamerikanische Wähler, für Frauen in den Vororten, für langjährige Demokraten der Mitte. Seine moderate Politik ist der Grund, warum viele demokratische Politiker ihn unterstützen, auch mehrere seiner früheren Konkurrenten aus dem Vorwahlkampf.

Sanders ist noch nicht aus dem Rennen

Keine Experimente – dieses Argument spricht gegen Bernie Sanders. Der selbst ernannte Sozialist lockt mit seinem Versprechen einer Revolution mit kühnen Konzepten besonders junge, progressive Wähler. Aber gleichzeitig stößt er die älteren Demokraten ab – und sie sind es, die am Ende auch wirklich wählen gehen. Außerdem hat es ihm nicht geholfen, dass er im Wahlkampf gegen das demokratische Partei-Establishment gewettert hat. Im Wahlkampf um die demokratische Präsidentschafts-Kandidatur, wohlgemerkt.



Sanders ist aber noch längst nicht aus dem Rennen: Er hat Geld in der Wahlkampf-Kasse und ein breit aufgestelltes Team. Seine Anhänger sind zahlreich und motiviert. Bei den entscheidenden Delegiertenstimmen liegt er nicht weit hinter Biden zurück. Die kommenden Abstimmungen, vor allem in Michigan und Florida, werden entscheidend sein. Darum liefern sich Biden und Sanders jetzt einen harten Wahlkampf um die entscheidenden Wählergruppen: Gewerkschaftsmitglieder, Afro-Amerikaner, Latinos. Es muss jetzt das Ziel beider Kandidaten sein, ihre Unterschiede klar zu machen, ohne die Gräben in der Partei zu vertiefen. Denn im eigentlichen Wahlkampf gegen Präsident Trump brauchen sie alle Wähler, die sie bekommen können. Für viele Demokraten ist das kein Thema: Ihr Hauptziel ist es, Trump zu stürzen, egal mit welchem Kandidaten.

Durchatmen und das große Ganze sehen

Schwerer wird das für die Anhänger von Bernie Sanders. Für viele von ihnen gilt das Motto "Bernie or Bust" – "Bernie oder Flop". Wenn Sanders nicht Kandidat wird, dann bleiben sie bei den eigentlichen Präsidentschaftswahlen zu Hause. Stimmen, die Biden dann fehlen würden und Trump helfen könnten, im Amt zu bleiben. Darum ist es für den Erfolg der Partei nötig, dass die Sanders-Anhänger jetzt tief durchatmen und das große Ganze sehen. Sie mögen von einer politischen Revolution träumen, mit der die vielen Ungerechtigkeiten in der US-Gesellschaft beseitigt werden könnten. Sie müssen aber anerkennen, dass Biden und andere moderate Demokraten mit ihren Zielen gar nicht so weit entfernt sind.



Es gibt noch eine andere wichtige Lehre aus dem Vorwahlkampf der Demokraten: Unmengen an Geld helfen nicht. Mike Bloomberg hat es probiert und wurde von den Wählern weitgehend ignoriert. Eine wichtige Erkenntnis für den amerikanischen Politik-Betrieb, wo Einfluss gerne in Dollar gemessen wird. Die Demokraten haben im November die Chance, Präsident Trump abzulösen. Dafür müssen sie zusammenhalten und Fehler vermeiden. Das gilt besonders für den möglichen Kandidaten Joe Biden. Wenn sie alle sich nicht zusammenreißen, helfen sie Trump in die nächste Amtszeit.