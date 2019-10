In Halle an der Saale sind nach Angaben der Polizei mehrere tausend Menschen zu einem Konzert im Gedenken an die Opfer des Terroranschlags gekommen.

Unter dem Motto "#HalleZusammen" stehen unter anderem Alice Merton, Max Giesinger, Joris und Mark Forster auf der Bühne. Auch Mitglieder des Rundfunkchores des Mitteldeutschen Rundfunks, Musiker der Staatskapelle und der Oper Halle sind vertreten. Die Organisatoren wollen nach eigenen Worten ein Zeichen für mehr Toleranz und ein friedliches Miteinander setzen.



Vor einer Woche hatte ein 27-Jähriger versucht, mit Waffengewalt in die Synagoge von Halle einzudringen. Als das misslang, erschoss er eine Frau auf der Straße und einen Mann in einem Schnellrestaurant. Er nannte antisemitische Motive für seinen Angriff.