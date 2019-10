Viel zu selten wird antisemitischen Äußerungen in der Schule von Mitschülern widersprochen, Lehrer sehen sich oft überfordert. Nach dem Anschlag von Halle fordert deshalb der Deutsche Lehrerverband eine bessere Ausbildung von Lehrern im Umgang mit Antisemitismus. NGOs, die sich gegen Antisemitismus und Rechtsextremismus engagieren, beklagen zudem, dass ihnen die Mittel gekürzt werden – und fordern nun eine strukturelle Förderung.

In "Campus & Karriere" gehen wir diesen Fragen nach: Was kann, was muss Schule gegen Antisemitismus ausrichten? Welche Möglichkeiten haben Lehrerinnen und Lehrer dagegen vorzugehen? Welche Rolle kann hier der Religionsunterricht spielen?

Gesprächsgäste:

Lamya Kaddor , Islamwissenschaftlerin und Pädagogin

, Islamwissenschaftlerin und Pädagogin Levi Salomon , Jüdisches Forum für Demokratie und gegen Antisemitismus

, Jüdisches Forum für Demokratie und gegen Antisemitismus Eva Haller , Präsidentin der Europäischen Janusz Korczak Akademie

, Präsidentin der Europäischen Janusz Korczak Akademie Rita Haikin, Dialogprojekt "rent a jew"

