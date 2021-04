Deutschland will in Afghanistan Vorkehrungen treffen für einheimische Kräfte, die nach dem Abzug der Nato-Truppen Schutz benötigen.

Die Zeitung "Welt am Sonntag" berichtet unter Berufung auf eine Mitteilung des Innenministeriums, dass die Bundesregierung Büros in Kabul und voraussichtlich auch in der Region um Mazar-e-Sharif als Anlaufstellen einrichten werde. Für ehemalige afghanische Angestellte deutscher Ressorts und ihre Familien gelte im Falle einer individuellen Gefährdung seit Jahren eine vereinfachte Aufnahme in Deutschland, heißt es. Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer kündigte in einem Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur an, sie wolle einheimische Mitarbeiter der Bundeswehr vereinfacht und schnell nach Deutschland holen. Innerhalb der Bundesregierung liefen darüber bereits Gespräche, sagte die CDU-Politikerin. Die USA und auch die Nato wollen im Mai mit dem Truppenabzug aus Afghanistan beginnen und diesen innerhalb weniger Monate vollständig abschließen.

