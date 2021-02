Die EU-Außenminister beraten heute über weitere Sanktionen gegen Russland.

Anlass sind der Prozess und die Haftstrafe für den Kreml-Kritiker Nawalny sowie das massive Vorgehen der Polizei gegen Demonstrierende, die für ihn auf die Straße gingen. Laut Angaben von Diplomaten wird zunächst ein Grundsatzbeschluss erwartet, konkrete Vorschläge sollen erst später ausgearbeitet werden. Die EU will dabei aber erstmals ihr neues Sanktionsregime zu Menschenrechtsverletzungen nutzen.



Ein Gericht in Moskau hatte am Wochenende Nawalnys Straflager-Haft bestätigt. Zudem wurde der Oppositionspolitiker in einem weiteren Verfahren zu einer Geldstrafe von umgerechnet knapp 10.000 Euro verurteilt wegen Beleidigung eines Weltkriegsveteranen.

Diese Nachricht wurde am 22.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.