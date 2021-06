In München hat die UEFA es verboten - aber in immer mehr anderen deutschen Städten werden die Fußball-Stadien am Mittwochabend in den Farben des Regenbogens leuchten.

Zuletzt teilte Düsseldorf als Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen mit, dass die bunte Flagge an der Nordseite des Stadions auf die Außenhülle projiziert werde. Oberbürgermeister Keller erklärte, die Stadt stehe für eine weltoffene und tolerante Gesellschaft. Ähnliches haben auch Köln, Frankfurt, Dresden, Wolfsburg und Augsburg geplant - jeweils für die Dauer des Länderspiels zwischen Deutschland und Ungarn.



In Berlin sollen dann das Olympiastadion und das Stadion An der Alten Försterei in Regenbogenfarben erstrahlen, in Erfurt das Hauptgebäude des Steigerwaldstadions. Andere Fußballvereine wie Mainz, Dortmund, Gladbach oder Bochum zeigten sich solidarisch - können aber aus technischen Gründen nicht mitmachen.

Umstrittenes Gesetz in Ungarn

Hintergrund ist das umstrittene ungarische Gesetz, das vor einer Woche vom Parlament in Budapest verabschiedet wurde. Das Gesetz schränkt die Informationsrechte von Jugendlichen im Hinblick auf Homo- und Transsexualität ein. Zuletzt appellierten 13 EU-Staaten an die EU-Kommission, gegen die Regelung vorzugehen: Sie diskriminiere Homosexuelle und Transgender und verletzte das Recht auf freie Meinungsäußerung unter dem Vorwand, Kinder zu schützen.



Die Stadt München wollte darum ein Zeichen setzen - mit der Beleuchtung des EM-Stadions in Regenbogenfarben während der Partie Deutschland - Ungarn. Doch die UEFA sagte Nein, was ihr viel Kritik einbrachte.

Münchens OB Reiter nennt UEFA-Verbot "beschämend"

Neben vielen anderen zeigte sich Münchens Oberbürgermeister Reiter enttäuscht über die Entscheidung, die er als "beschämend" einstufte. Der Alternativvorschlag, die Arena an einem anderen Tag zu beleuchten, konterkariere jegliche Botschaft. In München wird nun das Rathaus mit Regenbogenfahnen beflaggt. Außerdem soll das Windrad nahe dem Stadion bunt leuchten, ebenso wie der Olympiaturm.



Inzwischen hat auch Bundestrainer Joachim Löw Stellung bezogen. Er sagte, er hätte sich grundsätzlich sehr gefreut, wenn man das Stadion beleuchtet hätte. Er machte aber auch klar, dass es für ihn "bei aller Wichtigkeit von Symbolen" noch wichtiger sei, dass die durch die Regenbogenflagge dargestellten Werte für Vielfalt, freie sexuelle Orientierung und Menschenwürde auch gelebt würden. Das sei in der Nationalmannschaft der Fall.

