24 Stunden nachdem Armin Laschet das Wahlergebnis kühn als Auftrag zur Regierungsbildung interpretiert hatte, sieht die Welt für die CDU ganz anders aus. Am Sonntag (26.09.2021) um kurz vor sieben Uhr hatten Meinungsforscher der Union noch signalisiert, dass sie dank bayerischer Überhangmandate der CSU möglicherweis noch stärkste Fraktion im Bundestag werden könne. Tags darauf konnte auch Armin Laschet nicht mehr verbergen: Die Union hat die Wahl verloren, in jeder Hinsicht.

Und dennoch ist damit nicht klar, wer Deutschland künftig regieren wird. Anders als in manchen anderen Demokratien regelt die Verfassung nicht, dass als erstes nur die stärkste Partei den Auftrag für eine Regierungsbildung erhält. Jamaika unter Führung Armin Laschets bleibt eine Möglichkeit. Die persönliche Freundschaft mit Christian Lindner und manche Sympathien in der Spitze der Grünen allein aber werden für Laschet und die CDU nicht genügen, sich in Kanzleramt zu retten. Wie Annalena Baerbock und Robert Habeck ihrer Basis sowie einer größeren, jüngeren und tendentiell linkeren Fraktion der Grünen erklären könnten, warum sie dem in der Klimabewegung zum Teil verhassten Laschet an die Macht verhelfen sollten, ist nicht erkennbar. Die Karten für den CDU-Chef sind nicht gut.





Das ist für seine Partei deswegen besonders schwierig, weil die Frage nach den Ursachen ihrer Niederlage nicht mehr so einfach zu beantworten ist, wie es für Teile der Union in den vergangenen Jahren lange erschien. Ein Kursschwenk nach rechts, wie ihn der am Wahltag gescheiterte Hans Georg Maaßen als einer der letzten in der CDU propagiert hatte, kann nach dieser Wahl keine ernsthafte Option mehr für die Christdemokraten sein. Die entscheidende Abwanderung von Wählerinnen und Wählern fand nicht an den rechten Rand statt. Das starke Abschneiden der AfD im Osten bleibt ein erschreckender Beleg für eine mentale Spaltung des Landes. Bundesweit aber sind für die Union von der AfD keine erheblichen Stimmenanteile mehr zurückzugewinnen. Die Wahl wurde in der Mitte verloren.

Überkommene Funktionärs- und Gremienherrschaft

Umso schwieriger ist die Lage der CDU. Die Partei muss sich jetzt mit ihrer Altersstruktur beschäftigen, mit dem geringen Frauenanteil auf allen Ebenen und besonders mit ihrer Jugendorganisation, die sich in eine renitent konservative Ecke verrannt und den Anschluss an die Mehrheit ihrer Generation verloren hat. Die härteste Auseinandersetzung aber steht der Union über die Frage der Führung von Parteien im 21. Jahrhundert bevor. Markus Söder hat die CDU im harten Kampf um die Kanzlerkandidatur mit einem ganz auf seine Person, Charisma, Umfragen und Stimmungen gegründeten Führungsanspruch konfrontiert.





Auch in der CDU wird Laschets Kanzlerkandidatur dagegen nun wieder als Ergebnis einer überkommenen Funktionärs- und Gremienherrschaft kritisiert werden. Aus dem Lager Norbert Röttgens wurden bereits erste Pfeile auf den Vorsitzenden gefeuert. Jens Spahn macht auffällige Aufwärmübungen am Rande des Spielfelds. Die CDU wird mit sich selbst beschäftigt sein. Keine gute Ausgangslage, um sich bei Grünen und FDP um die Führung eines Zukunftsbündnisses zu bewerben.

