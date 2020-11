Nach der Demonstration gegen Corona-Schutmaßnahmen in Leipzig mit zahlreichen Verstößen gegen die Hygieneregeln wird über Konsequenzen diskutiert.

Der CSU-Vorsitzende Söder sagte, das Grundgesetz garantiere das Demonstrationsrecht, aber weder Gewalt noch das Außerkraftsetzen von Gesundheitsvorschriften. Es gebe keine Sonderrechte für Anhänger der Querdenken-Gruppierung. Der innenpolitische Sprecher der Grünen-Fraktion im Sächsischen Landtag, Lippmann, bezeichnete den Polizeieinsatz in Leipzig als Planungsdesaster. Allen Beteiligten hätte klar sein müsse, was in der Stadt passieren werde, sagte Lippmann im Deutschlandfunk. Er verlangte Aufklärung durch eine Sondersitzung des Innenausschusses. Linken-Fraktionschef Gebhardt forderte Ministerpräsident Kretschmer auf, Innenminister Wöller zu entlassen. Der FDP-Bundestagsabgeordnete Kuhle forderte eine Regelung, unter welchen Voraussetzungen Demonstrationen gegen die Corona-Schutzmaßnahmen genehmigt werden. Die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts in Sachsen, die Kundgebung in Leipzig zuzulassen, sei bei den örtlichen Behörden auf viel Unverständnis gestoßen, sagte Kuhle im Deutschlandfunk.



In Leipzig waren am Samstag etwa 20.000 Menschen aus ganz Deutschland einem Demonstrations-Aufruf der "Querdenken"-Bewegung gefolgt. Auch Hooligans und Rechtsextremisten waren dabei, Abstände und Maskenpflicht wurden missachtet.

