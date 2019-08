Der ehemalige US-Präsident Obama hat die jüngsten Gewalttaten in den Vereinigten Staaten verurteilt und vor einem Klima aus Angst und Hass gewarnt.

Auf Twitter schrieb er, seine Frau Michelle und er trauerten mt den Familien in El Paso und Dayton. Die Schusswaffenangriffe folgten einem gefährlichen Trend: gestörte Individuen, die rassistische Ideologien verfolgten und sich geradezu in der Pflicht sähen, gewaltsam zu handeln, um eine weiße Vorherrschaft zu bewahren.



In der Botschaft wandte Obama sich gegen eine Sprache, die rassistische Vorurteile normalisiere. Es gebe politische Führer, die fremd aussehende Menschen dämonisierten; die suggerierten, dass Einwanderer den amerikanischen Lebensstil bedrohen. Eine solche Ausdrucksweise sei nicht neu. Sie habe zum Holocaust, zum Völkermord in Ruanda und zu ethnischen Säuberungen auf dem Balkan geführt. Obama verglich das Massaker von El Paso mit Anschlägen der Terrormiliz Islamischer Staat.



Der Vizepräsident der Organisation Republicans Overseas Germany, Freund, wies indes - unabhängig von Obamas Tweet Vorwürfe zurück, Trump nutze eine rassistische Sprache. Der Präsident distanziere sich ganz klar von politischen Extremisten, sagte Freund im Deutschlandfunk (Audio-Link). Solchen Hass bei Einzelgängern habe es auch früher schon gegeben. Die Republicans Overseas Germany sind die deutsche Vertretung der Republikaner.

"Wir sind nicht hilflos"

Außerdem forderte er strengere Waffengesetze. Obama betonte, in keiner anderen Nation auf der Welt ereigneten auch nur annähernd so viele Massenschießereien wie in den USA. Jedes Mal, wenn so etwas geschehe, bekomme man gesagt, dass strengere Gesetze nicht alle Morde stoppen könnten. Dass sie nicht jedes gestörte Individuum davon abhalten könnten, sich eine Waffe zu beschaffen und unschuldige Menschen an öffentlichen Orten zu erschießen. Und doch sei bewiesen ("the evidence shows"), dass sie manche Tötung stoppen könnten. Man sei hier nicht hilflos. Solche Tragödien geschähen weiter, wenn man die öffentlichen Vertreter nicht dazu bringe, die Gesetze zu ändern.