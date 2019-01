Die politische Landschaft in Deutschland hat sich massiv verändert. Das haben die Landtagswahlen in Hessen und Bayern noch einmal bestätigt. Mehrheiten für eine Regierungsbildung sind auf allen Ebenen deutlich schwerer zusammenzubekommen, als wir es in Deutschland über viele Jahrzehnte gewohnt waren. Ist das ein vorübergehendes Phänomen oder ein langfristiger Trend? Folgt Deutschland einer Entwicklung, die sich in den europäischen Nachbarstaaten schon länger abzeichnet? Welche Gründe lassen sich für eine zunehmende Zersplitterung der Parteienlandschaft und ein Schrumpfen der Volksparteien ausmachen? Welche Lehren haben die Gewinner und Verlierer aus den Landtagswahlen 2018 gezogen und wie wird es im Neuen Jahr weitergehen, wenn in Brandenburg, Bremen, Sachsen und Thüringen gewählt wird? Wohin steuert Deutschland politisch?

Gesprächsgäste:

Prof. Sophie Schönberger , Lehrstuhl für öffentliches Recht und Leiterin des interdisziplinären Instituts für Deutsches und Internationales Parteienrecht und Parteienforschung, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

Lisa Badum, Bezirksvorsitzende der Grünen Oberfranken und klimapolitische Sprecher der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen

Prof. Werner Patzelt, Lehrstuhl für Politische Systeme und Systemvergleich, Technische Universität Dresden

Matthias Hey, Vorsitzender der SPD-Fraktion im Thüringer Landtag



