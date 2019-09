Nach den Landtagswahlen beginnen in Sachsen und Brandenburg die Beratungen über Konsequenzen aus den Ergebnissen - und über mögliche künftige Koalitionen. Denn die bisherigen Regierungsbündnisse haben keine Mehrheit mehr.

Sowohl Brandenburgs Ministerpräsident Woidke, SPD, als auch Sachsens Regierungschef Kretschmer, CDU, brauchen einen dritten Koalitionspartner, um weiterregieren zu können. Eine Allianz mit der AfD, die enorme Stimmenzuwächse verzeichnete und jeweils zweitstärkste Kraft wurde, haben beide Politiker ausgeschlossen. In Sachsen könnte die bisherige Regierung aus CDU und SPD die Grünen mit ins Boot holen. In Brandenburg, wo bislang SPD und Linke zusammen regierten, wäre Rot-grün-rot ebenso denkbar wie ein Bündnis aus SPD, CDU und den Grünen.



Aus Sicht von DLF-Chefredakteurin Birgit Wentzien zeigen die beiden Wahlen: Die Zeiten dominierender Parteien sind vorbei - die strukturelle Mehrheitsfähigkeit ist dahin, die Marktmacht der Parteien bröckelt.

AfD: "Besser kann es nicht laufen"

Unmittelbar nach den Wahlen hatten führende Parteipolitiker noch keine konkreten Aussagen zu möglichen Bündnissen gemacht - das war allerdings zu dem Zeitpunkt auch nicht zu erwarten. Die AfD reklamierte aber bereits eine Regierungsbeteiligung für sich - wohl wissend, dass dies mehr als unwahrscheinlich ist. Bundestagsfraktionschefin Weidel sagte, in Sachsen hätten 60 Prozent der Menschen konservativ gewählt. Diesen Wählerwillen zu ignorieren, wäre "undemokratisch". Die Partei sieht sich nach Zugewinnen bei den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg in ihrem Kurs bestätigt. Der Co-Vorsitzende Meuthen sagte, besser könne es nicht laufen. Das sei ein Stück weit eine Zeitenwende. Die CDU-Bundesvorsitzende Kramp-Karrenbauer bekräftigte heute früh, dass dass keine Zusammenarbeit ihrer Partei mit der AfD geben werde. Sie sagte in der ARD, der sächsische Ministerpräsident Kretschmer habe sich klar gegenüber der AfD abgegrenzt.

Gemischte Gefühle bei CDU und SPD

Gemischte Gefühle gab es bei der CDU: Generalsekretär Ziemiak erklärte, das Ergebnis seiner Partei in Sachsen sei ein persönlicher Erfolg des Ministerpräsidenten Kretschmer. In Brandenburg hingegen sei es der CDU in einem polarisierten Wahlkampf nicht gelungen, sich ausreichend Gehör zu verschaffen.



Auch bei der SPD gab es Grund sowohl zur Freude als auch zur Sorge: Die kommissarische SPD-Vorsitzende Schwesig äußerte sich erfreut, dass ihre Partei in Brandenburg den ersten Platz erreichen konnte. In Sachsen habe man leider erleben müssen, dass man bei der starken Polarisierung zwischen CDU und AfD weiter abgefallen sei.



Der Grünen-Vorsitzende Habeck bewertete das Abschneiden seiner Partei in beiden Bundesländern als fantastisches Ergebnis. Die Linken-Vorsitzende Kipping sprach von einer herben Niederlage. Der FDP-Bundesvorsitzende Lindner zeigte sich enttäuscht über das Scheitern an der Fünf-Prozent-Hürde: Der Anlauf zurück in die Parlamente in Potsdam und Dresden sei ganz offensichtlich länger.



Die Ergebnisse der Landtagswahlen im Einzelnen: In Brandenburg kommt die SPD nach dem vorläufigen Endergebnis auf 26,2 Prozent, gefolgt von der AfD mit 23,5 Prozent. Die CDU holt 15,6 Prozent, Grüne und Linke knapp 11 und die Freien Wähler 5 Prozent. In Sachsen bleibt die CDU mit 32,1 Prozent stärkste Kraft vor der AfD, die auf 27,5 Prozent kommt. Die Linke erreicht 10,4 Prozent, die Grünen 8,6 und die SPD 7,7 Prozent. Die FDP hat in beiden Bundesländern den Einzug in den Landtag verpasst.