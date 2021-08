Die Deutsche Bahn rechnet für morgen mit einer Normalisierung des Personenverkehrs.

Nach dem Ende des Streiks der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer heute Nacht um zwei Uhr sollen die Fern- und Regionalzüge sowie die S-Bahnen nach Angaben des bundeseigenen Unternehmens weitgehend nach Plan fahren. Die Kunden wurden dennoch aufgefordert, sich vor Reisebeginn über die Internetseite, die App oder telefonisch zu informieren, ob ihr Zug wie geplant fährt.



Die Lokführergewerkschaft hatte im Personenverkehr zum zweiten Mal in diesem Monat zu einem 48-stündigen Streik aufgerufen. Im Güterverkehr hatten die Arbeitsniederlegungen schon am Samstag begonnen. Eine Annäherung in dem Tarifkonflikt ist noch nicht in Sicht.

Diese Nachricht wurde am 24.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.