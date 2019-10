Nach den Wahlen in Afghanistan

Im Wahlkampf in Afghanistan sind nach Angaben der UNO 85 Menschen getötet und mehr als 370 verletzt worden.

Demnach haben die radikal-islamischen Taliban mit Anschlägen gezielt versucht, die Bevölkerung davon abzuhalten, einen neuen Präsidenten zu wählen. Allein am Wahltag Ende September wurden demnach fast 30 Zivilisten getötet und rund 250 verletzt.



Die afghanischen Sicherheitskräfte werteten den Wahltag dennoch als Erfolg, weil die Taliban zwar an mehreren Orten kleinere, aber insgesamt keinen größeren Anschlag verüben konnten. Vor den Parlamentswahlen im vergangenen Jahr hatte es vier Mal so viele Tote gegeben.



Das vorläufige Wahl-Ergebnis soll Ende der Woche veröffentlicht werden.