Juso-Chef Kühnert kritisiert ein - Zitat - "politisches Gaffertum" in Bezug auf die ostdeutschen Bundesländer.

Man betrachte die Entwicklung dort wie einen Autounfall, an dem alle vorbeifahren und traurig seien, sagte er im bayerischen Abensberg. Er forderte die Politik zu mehr Präsenz im Osten auf. Es gebe Ecken in Sachsen, da müsse man sich ins Auto setzen und zwei Stunden fahren, um zum Büro einer demokratischen Partei zu gelangen. Man dürfe nicht nur über die Menschen in Sachsen und Brandenburg reden, sondern mit ihnen, betonte Kühnert.



FDP-Chef Lindner sagte in Berlin, er könne seiner Partei keine grundlegende Änderung ihres politischen Kurses empfehlen. Der Blick gehe jetzt Richtung Landtagswahl in Thüringen Ende Oktober. Die FDP hatte sowohl in Brandenburg als auch in Sachsen den Einzug in den Landtag verpasst.